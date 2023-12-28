Синоптик Пулин спрогнозировал резкое похолодание в Свердловской области

Циклон проходящий через Южный Урал к Зауралью станет также причиной похолодания в регионе. Воздух будет охлаждаться над Северным Уралом и распространится на всю Свердловскую область. В начале нового года, когда этот циклон достигнет Югры, со стороны Карского моря на юго-запад в сторону Среднего Урала распространятся арктические воздушные массы.