Синоптик Пулин спрогнозировал резкое похолодание в Свердловской области

Сегодня днем через Южный Урал на восток пройдет циклон, прибывший со стороны европейской части страны. Он принесет на юго-восток и восток региона осадки. Они ожидаются в ночь на пятницу, и выпадут в основном восточнее линии Каменск-Уральский — Ирбит.
Циклон проходящий через Южный Урал к Зауралью станет также причиной похолодания в регионе. Воздух будет охлаждаться над Северным Уралом и распространится на всю Свердловскую область. В начале нового года, когда этот циклон достигнет Югры, со стороны Карского моря на юго-запад в сторону Среднего Урала распространятся арктические воздушные массы.
В Екатеринбурге 28 декабря температура около минус 5−7 градусов. Ветер до шести метров в секунду, возможен небольшой снег. В период с 29 по 31 декабря днем температура может опустится до минус 14. 1 января ночью — минус 16, а днем — минус 13 градусов. 2 января столбик термометра покажет минус 22 градуса ночью и минус 19 — днем.