На Новый год одевайтесь потеплее. Ультраполярное вторжение принесет в Петербург аномальный холод

На новогодних праздниках в Петербурге будет аномально холодно. Все из-за ультраполярного вторжения.
Уточненный прогноз погоды дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 28 декабря на пресс-конференции ТАСС. Он заявил, что в противостоянии теплого циклона с Атлантики и антициклона с севера все-таки побеждает холодный воздух антициклона.
«У нас будет очень холодно, у нас будет ультраполярное вторжение. Это аномально холодная погода. Я думаю, что завтра мы будет выпускать штормовое предупреждение по этому вопросу», — заявил синоптик.
Восточные районы Ленобласти попадут под антициклон уже 31 декабря. В Петербург аномальные холода придут 1 января. Низкая температура воздуха сохранится до
По прогнозу Колесова, в новогоднюю ночь и в праздники будет около −11…-13 градусов, но значения могут меняться. Кроме того, к Новому году в Петербурге выпадет еще около 5 сантиметров снега, добавил Колесов.