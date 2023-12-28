В Самарской области впервые беспилотник доставил лекарства на другой берег Волги

«Волжская больница участвует в проекте по применению беспилотников для нужд здравоохранения. Среди основных задач — доставка медикаментов из центральной аптеки до пунктов выдачи пациентам, биологического материала из пунктов приема до клинико-диагностической лаборатории, а также документации, в том числе медицинской. Территория района — протяженная, наши подразделения находятся на достаточно большом расстоянии. Доставка медицинских грузов на автомобилях порой занимает много времени с учетом расположения трасс, разной дорожной ситуации и доступности. Поэтому участие в проекте — значимый шаг в обеспечении оперативности и мобильности нашей работы».