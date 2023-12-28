За неделю в Кузбассе приостановили восемь опасных участков на шахтах

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщает, что с 21 по 27 декабря на шахтах в Кузбассе было восемь приостановок — меньше на четыре, чем неделей раньше.
Так, на шесть суток приостановили ленточный конвейер на одной из шахт «СУЭК-Кузбасс» за нарушение в системе аэрогазового контроля, а также монорельсовую подвесную дорогу. Приостановлена добыча угля на шахте «Ольжерасская-Новая» за несоблюдение требований технической документации при креплении. В конвейерном штреке шахты «ММК-Уголь» наблюдалось превышение концентрации метана и пылевзрывоопасное состояние выработки. На «Распадской» допустили травмирование работника и эксплуатировали кабель с нарушением требований промбезопасности.
В 2023 году в Сибири выявили более 2 500 нарушений в сфере промышленной безопасности. Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что вопросы промбезопасности, охраны труда и производственного травматизма для всех сфер промышленности являются краеугольными и требуют повышенного внимания органов государственного надзора, региональных властей и правоохраны.