За неделю в Кузбассе приостановили восемь опасных участков на шахтах

Так, на шесть суток приостановили ленточный конвейер на одной из шахт «СУЭК-Кузбасс» за нарушение в системе аэрогазового контроля, а также монорельсовую подвесную дорогу. Приостановлена добыча угля на шахте «Ольжерасская-Новая» за несоблюдение требований технической документации при креплении. В конвейерном штреке шахты «ММК-Уголь» наблюдалось превышение концентрации метана и пылевзрывоопасное состояние выработки. На «Распадской» допустили травмирование работника и эксплуатировали кабель с нарушением требований промбезопасности.