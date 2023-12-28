Во время фестиваля «Терра Зима» в Уфе перекроют ряд улиц

Из-за проведения фестиваля «Терра Зима» с 31 декабря перекроют несколько улиц в центре города. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Уфы.
31 декабря с 15:00 до 06:00 4 января перекроют улицу Пушкина: от ул. Цюрупы до ул. Ленина.
С 14:30 до 18:30 1 января и с 11:00 до 18:00 3 января ограничат движение:
— на улице Пушкина: от ул. Ленина до ул. Пушкина, 95;
— улицу Ленина: от ул. Пушкина до ул. Коммунистической;
— ул. Коммунистическую: от ул. Карла Маркса до ул. Ленина.
«Схема маршрутов общественного транспорта будет изменена. Уфимцев и гостей города просят учитывать ограничения при планировании поездок», — сообщают в мэрии.
Напомним, накануне стала известна полная программа фестиваля «Терра Зима».