Татьяна Овсиенко даст концерт в новогоднюю ночь в Уфе

В это воскресенье с 22:00 до 03:00 пройдет праздничный концерт, хедлайнером которого станет популярная певица 90-х Татьяна Овсиенко. Ее выступление состоится сразу после боя курантов 1 января. Также на сцене выступят звезды башкирской эстрады: группа «Павильон», оркестр «Бишбармак», Алтынай Валитов, Фадис Ганиев, Лилия Биктимерова, группа «АНТ», Рустам Шагбалов и многие другие.