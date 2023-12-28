«Раньше такое видели только по телевизору»: мэр Краснодара оценил новую школу на улице Колхозной

В кубанской столице на улице Колхозной ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест. Такой информацией в своем Telegram-канале поделился мэр Краснодара Евгений Наумов.
Глава краевого центра подчеркнул, что новая школ станет филиалом гимназии № 23. Первый звонок в ней прозвенит в следующем сентябе. Наумов лично осмотрел учреждение и убедился, что застройщик создал все условия для учащихся и педагогов.
Все материалы качественные, техника, оснащение — на высшем уровне. Раньше такое видели только по телевизору. Уже хочется поскорее услышать в этих стенах смех детей.
Накануне мы рассказывали о том, что в Краснодаре закончили строительство еще двух школ. Напомним, сейчас застройщики готовят необходимые документы для их ввода в эксплуатацию.