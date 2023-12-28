Стало известно, почему косули мигрировали в Омск именно в 2023 году

"Говорить о том, что тысячи косуль пришли исключительно из Казахстана — некорректно, но какая-то часть действительно могла. В конце ноября в Омск пришли ледяные массы, животным стало трудно искать корм, что спровоцировало подвижку косуль. После этого была оттепель, но несмотря на то, что лёд выморозило с кормов, косули уже начали движение. А так как корма им надолго не хватает, они начали разбредаться по разные стороны.