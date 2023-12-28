Стало известно, почему косули мигрировали в Омск именно в 2023 году

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута в интервью порталу Om1.ru объяснил причины нашествия косуль в этом году. Основной стало отсутствие специализированных переходов. Животные оказались между двумя железными дорогами — на Тюмень и Петропавловск — которые «поймали» их и направили в Омск.
Массовая миграция косуль произошла именно в 2023 году из-за редкого сочетания погодных условий: ноябрь был тёплым и дождливым, а с наступлением зимы резко ударили морозы до −40 градусов. Получилось, что сначала всё подтаяло, потом замёрзло — и корм для диких зверей оказался подо льдом.
"Говорить о том, что тысячи косуль пришли исключительно из Казахстана — некорректно, но какая-то часть действительно могла. В конце ноября в Омск пришли ледяные массы, животным стало трудно искать корм, что спровоцировало подвижку косуль. После этого была оттепель, но несмотря на то, что лёд выморозило с кормов, косули уже начали движение. А так как корма им надолго не хватает, они начали разбредаться по разные стороны.
Кроме того, в некоторых районах Омской области, например, Большеуковском, Усть-Ишимском, Тевризском, выпадает большое количество снега. Как только много снега наметает, косули откочёвывают в малоснежные районы. В таком направлении мы ежегодно наблюдаем миграции лосей и косуль".