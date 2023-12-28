Власти Челябинска попросили горожан не оставлять автомобили вдоль дорог

«Просим по возможности исключить поездки по городу и не оставлять автомобили вдоль дорог. Мы понимаем, что сейчас есть сложности с уборкой дворовых территорий, но припаркованные машины полностью блокируют дороги и делают невозможной их очистку», — говорится в заявлении.