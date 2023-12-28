Власти Челябинска попросили горожан не оставлять автомобили вдоль дорог

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы вновь ожидается затяжной снегопад.
«Просим по возможности исключить поездки по городу и не оставлять автомобили вдоль дорог. Мы понимаем, что сейчас есть сложности с уборкой дворовых территорий, но припаркованные машины полностью блокируют дороги и делают невозможной их очистку», — говорится в заявлении.
Ранее синоптики предупредили, что 29 декабря в Челябинской области прогнозируется снег, местами — сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, порывы ветра до 18 м/с.
В Челябинске ночью 29 декабря будет минус 8−10, днем в пятницу — минус 9−11. В предстоящие сутки облачно с прояснениями, небольшой снег (ночью местами — сильный), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката. Ветер северный с переходом на западный 9−14 м/с. Ночью 30 декабря в областном центре ожидается минус 11−13, 31 декабря — минус 17−19, днем в субботу и воскресенье — минус 7−9, без существенных осадков.