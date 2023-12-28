Дворцовый мост в центре Петербурга назвали самым живописным в России

Напомним, что мост соединяет Дворцовый проезд, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные с Биржевой площадью и Университетской набережной. Он был построен 23 декабря 1916 года. Дворцовый мост, известный своими разводными крыльями, которые поднимаются на 61 градус, является одной из главных достопримечательностей города и изображен на множестве сувениров из Санкт-Петербурга. Этот пятипролетный чугунный мост имеет длину 250 метров и ширину 27,7 метра. Центральный разводной двукрылый пролет является одним из самых больших в мире.