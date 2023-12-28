В Уфе ушел из жизни бывший ректор БГПУ Эдуард Хамитов

Эдуард Хамитов окончил Бирский пединститут с отличием по специальности «учитель математики, физики и черчения», затем аспирантуру Куйбышевского госпединститута. Работал преподавателем, деканом, заведующим кафедрой физики Уфимского нефтяного института. В 1968 году пришел в Башкирский пединститут и трудился в нем до последнего дня жизни. При этом с 1983 по 2005 год он руководил институтом, а затем и университетом.