В Уфе ушел из жизни бывший ректор БГПУ Эдуард Хамитов

В Уфе, 28 декабря, ушел из жизни бывший ректор БГПУ имени Акмуллы Эдуард Хамитов, сообщает пресс-служба педуниверситета.
Эдуард Хамитов окончил Бирский пединститут с отличием по специальности «учитель математики, физики и черчения», затем аспирантуру Куйбышевского госпединститута. Работал преподавателем, деканом, заведующим кафедрой физики Уфимского нефтяного института. В 1968 году пришел в Башкирский пединститут и трудился в нем до последнего дня жизни. При этом с 1983 по 2005 год он руководил институтом, а затем и университетом.
В 2021 году в Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий Акмуллинского университета была открыта именная аудитория почетного профессора вуза Хамитова.
Прощание с Эдуардом Хамитовым состоится завтра, 29 декабря, в 10.00 в Белом зале 2-го корпуса БГПУ им. М. Акмуллы (ул. Октябрьской революции, 3а).