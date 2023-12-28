Усадьба Деда Мороза на площади Куйбышева будет работать с 29 декабря по 8 января

Для любителей активного отдыха оборудована деревянная горка для катания на тюбингах («ватрушках»). Аттракцион будет работать для посетителей бесплатно с 29 декабря до окончания зимнего сезона каждый день с 10 до 22 часов. Также на площади Куйбышева оборудованы два ледовых катка: для массового катания и для игры в хоккей, пункты проката и заточки коньков. Очистка и заливка льда проводится ежедневно в утренние часы, с 6 до 10 часов.