Усадьба Деда Мороза на площади Куйбышева будет работать с 29 декабря по 8 января

Кроме того, на площади на лесных полянках появилось царство «Снежной королевы», новогоднее настроение создают герои сказки «Щелкунчик». Установлен мультимедийный комплекс «Часы», с экрана которого прозвучат музыкальные поздравления самарских артистов.
Для любителей активного отдыха оборудована деревянная горка для катания на тюбингах («ватрушках»). Аттракцион будет работать для посетителей бесплатно с 29 декабря до окончания зимнего сезона каждый день с 10 до 22 часов. Также на площади Куйбышева оборудованы два ледовых катка: для массового катания и для игры в хоккей, пункты проката и заточки коньков. Очистка и заливка льда проводится ежедневно в утренние часы, с 6 до 10 часов.
В период новогодних каникул с 2 по 8 января будет работать физкультурно-развлекательная зона «Зимние забавы», которая включает различные активности: с 14 до 20 часов будут работать площадки лазертаг, киберспорт, снежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд и тетрис, а с 15 до 19 часов — керлинг и городошная площадка.
Кроме того, на новогодней ярмарке гостей площади ожидают сувениры и вкусное угощение.
В целях обеспечения безопасности в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на площади будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с 22:00 до 3:00, дежурство сотрудников частного охранного предприятия.