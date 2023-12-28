«Опасный оливье»: коммунальщики напомнили, как правильно утилизировать недоеденные салаты

Каждый год 31 декабря специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» буквально находятся на низком старте. Ведь уже в первых числах нового года резко вырастает число аварий на сетях водоотведения. Засоры в трубах образуются по всему городу, а всё потому, что жители начинают избавляться от испорченных салатов и прочих продуктов — и смывают это всё в унитаз.