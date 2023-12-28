Движение по Дмитровскому путепроводу открыли в сторону центра

Заммэра уточнил, что четвертая полоса Дмитровского путепровода будет открыта после полного демонтажа временного путепровода. Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2024 года. Также в планах следующего года завершение реконструкции двухполосного направленного съезда с улицы Валаамской на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею, четырехполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги со съездом на Дмитровское шоссе. Это будет сделано в июне.