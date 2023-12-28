Синоптики прогнозируют тёплую и снежную новогоднюю ночь в Новосибирске

Новогодняя ночь в Новосибирске будет тёплой и снежной. С 31 декабря на 1 января столбики термометров в мегаполисе покажут от −4 до −6 градусов. Такой прогноз на пресс-конференции в ТАСС озвучила начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.