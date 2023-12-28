Синоптики прогнозируют тёплую и снежную новогоднюю ночь в Новосибирске

Новогодняя ночь в Новосибирске будет тёплой и снежной. С 31 декабря на 1 января столбики термометров в мегаполисе покажут от −4 до −6 градусов. Такой прогноз на пресс-конференции в ТАСС озвучила начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
По словам специалиста, в начале января жителей региона ожидают снегопады и температурные качели. Так, в ночные часы температурный фон будет колебаться от −12…-17 до −4… −9, в дневные — от −5…-10 до −4…+1.
А в середине первой декады характер погоды в мегаполисе существенно изменится.
«В средине декады ожидается, что в тылу за холодным фронтом циклона, который пройдёт накануне, начнётся рост давления и температура понизится — в ночные часы до −30… −36 и днём до −20…-25 градусов», — рассказала Анна Лапчик.