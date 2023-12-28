Сергей Рыков из Камышина погиб в ходе специальной военной операции

Напомним, накануне стало известно о гибели бойца «Бессмертного Сталинграда» Валерия Саблина из Светлого Яра. Сегодня с военнослужащим простились в родном поселке. В Камышине 26 декабря состоялась церемония передачи ордена Мужества семье погибшего Сергея Шеина, который был награжден посмертно.