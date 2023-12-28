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Сергей Рыков из Камышина погиб в ходе специальной военной операции

В Волгоградской области простятся с погибшим военнослужащим.
Источник: Комсомольская правда

В ходе специально военной операции погиб житель Волгоградской области Сергей Рыков. Военнослужащий был родом из Камышина.

— Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Сергея Рыкова искренние соболезнования, — отмечается в некрологе, который опубликовала администрация Камышина.

Напомним, накануне стало известно о гибели бойца «Бессмертного Сталинграда» Валерия Саблина из Светлого Яра. Сегодня с военнослужащим простились в родном поселке. В Камышине 26 декабря состоялась церемония передачи ордена Мужества семье погибшего Сергея Шеина, который был награжден посмертно.