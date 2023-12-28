Осужденный Дед Мороз приходит к павлодарцам через окна

Осужденный-альпинист поздравляет маленьких павлодарцев. По словам инспекторов ведомства, парень характеризуется положительно.
Полицейские рассказывают, что он имеет образование альпиниста. Летом он моет окна, а вот зимой подрабатывает Дедом Морозом. Сейчас у него много заказов.
«Осужденный характеризуется положительно, живет с родителями. Как говорит он сам, работа нравится, это позволяет ему финансово содержать себя. Помимо альпинизма, у него есть основное место работы», — рассказал начальник службы пробации Павлодара Серик Булекпаев.
Осужденный признался, что эмоции детей дорогого стоят.
«Ведь настоящий Дед Мороз приходит через окно», — говорит он.
Павлодарец отбывает наказание за преступление, не связанное с профессиональной деятельностью.