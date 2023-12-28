Осужденный Дед Мороз приходит к павлодарцам через окна

«Осужденный характеризуется положительно, живет с родителями. Как говорит он сам, работа нравится, это позволяет ему финансово содержать себя. Помимо альпинизма, у него есть основное место работы», — рассказал начальник службы пробации Павлодара Серик Булекпаев.