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Осужденный Дед Мороз приходит к павлодарцам через окна

На данный момент парень, который в костюме сказочного персонажа решил поздравить детей, состоит на учете пробации, ему 22 года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
Осужденный Дед Мороз приходит к павлодарцам через окна
Источник: polisia.kz

Осужденный-альпинист поздравляет маленьких павлодарцев. По словам инспекторов ведомства, парень характеризуется положительно.

Полицейские рассказывают, что он имеет образование альпиниста. Летом он моет окна, а вот зимой подрабатывает Дедом Морозом. Сейчас у него много заказов.

«Осужденный характеризуется положительно, живет с родителями. Как говорит он сам, работа нравится, это позволяет ему финансово содержать себя. Помимо альпинизма, у него есть основное место работы», — рассказал начальник службы пробации Павлодара Серик Булекпаев.

Осужденный признался, что эмоции детей дорогого стоят.

«Ведь настоящий Дед Мороз приходит через окно», — говорит он.

Павлодарец отбывает наказание за преступление, не связанное с профессиональной деятельностью.