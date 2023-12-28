Пожарные из Иркутской области построили макет ГЭС из снега

«Снежную скульптуру возвели в честь 50-летия Усть-Илимской ГЭС, — сообщили “АиФ-Иркутск” в пресс-службе ведомства. — В сооружении макета участвовал не только личный состав пожарно-спасательной части № 51, но и члены семей сотрудников. Дети с удовольствием красили элементы плотины».Это уже не первая снежная скульптура, которой удивляют земляков усть-илимские пожарные. Ранее творческие огнеборцы изваяли и снега пожарный ретро-автомобиль, танк Т-34, вертолёт Ми-26 (с лопастями!) и 8-метровую копию монумента «Родина-мать зовёт!» с Мамаева кургана.