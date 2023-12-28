В пяти регионах опровергли запрет на брюки для школьниц

В министерстве образования Ростовской области сказали РБК, что на региональном уровне требования к одежде учеников «имеют рамочный характер»: одежда должна соответствовать гигиеническим требованиям и иметь светский характер, также «определяются виды и возможный состав одежды с учетом гендерных особенностей». Министерство отметило, что школы могут устанавливать требования к одежде учеников, в том числе к общему виду, цвету, фасону, знакам отличия, и закреплять правила локальным нормативным актом. Документ должен учитывать мнение совета обучающихся, совета родителей и представительного органа работников школы. «Таким образом, общеобразовательная организация вправе совместно с родителями (законными представителями) и обучающимися установить школьные требования к одежде обучающихся, включая такой вид одежды для девочек, как брюки», — добавили в ведомстве.