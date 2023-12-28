В пяти регионах опровергли запрет на брюки для школьниц

В пяти российских регионах опровергли данные о том, что девочкам в школах нельзя носить брюки; сообщения о том, что учебные заведения начинают вводить подобные запреты для учениц, обсуждаются в СМИ и соцсетях с ноября.
Пресс-секретарь главы республики Алтай Михаил Максимов сказал РБК, что в регионе школьницам не запрещено носить брюки и вводить такую меру не планируют. В пресс-службе правительства Приморского края и в краевом министерстве образования региона также опровергли информацию о введении запрета.
В пресс-службе администрации Пензы, сославшись на городское управление образования, сообщили, что такого запрета нет.
В министерстве образования Ростовской области сказали РБК, что на региональном уровне требования к одежде учеников «имеют рамочный характер»: одежда должна соответствовать гигиеническим требованиям и иметь светский характер, также «определяются виды и возможный состав одежды с учетом гендерных особенностей». Министерство отметило, что школы могут устанавливать требования к одежде учеников, в том числе к общему виду, цвету, фасону, знакам отличия, и закреплять правила локальным нормативным актом. Документ должен учитывать мнение совета обучающихся, совета родителей и представительного органа работников школы. «Таким образом, общеобразовательная организация вправе совместно с родителями (законными представителями) и обучающимися установить школьные требования к одежде обучающихся, включая такой вид одежды для девочек, как брюки», — добавили в ведомстве.
Власти Якутии не запрещали девочкам ходить в школы в брюках, в каждом классе родители утверждают школьную форму самостоятельно, сообщили информационному агентству ЯСИА в региональном минобразования.
Брюки не прописаны как школьная одежда для девочек, к примеру, в средней общеобразовательной школе № 5 в якутском поселке Айхал. «Устанавливаются требования к одежде для девочек: классическое форменное платье, сарафан, юбка, жилетка», — сообщили Daily Storm в якутском минобразования.
Такой запрет может нанести вред здоровью девочек, отметила ЯСИА замглавы якутской Городской думы Евдокия Евсикова. «Это какая-то совершенно дурная идея. Брюки плотно вошли в гардероб каждой девочки, девушки, женщины. Это не только удобно, но и тепло, что немаловажно в условиях Якутии», — пояснила она.
РБК обратился в пресс-службу Губернатора Кемеровской области, в пресс-службу губернатора Липецкой области, Иркутской, республики Коми и в пресс-службу министерства образования Башкирии, а также направил запросы в пресс-службы правительств и Минобразования Забайкальского края, Якутии, Хабаровского края, Приморского края, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей.
Власти Иркутской области утверждали, что запрет на ношение брюк не установлен ни в одном учреждении начального общего, основного общего и среднего общего образования. При этом размещенное на сайте школы № 76 в Иркутске положение о школьной форме напрямую запрещает брюки и джинсы для учениц женского пола, а в школе № 1 Иркустка запрет не прописан напрямую, но брюк нет среди допустимых предметов одежды для девочек.