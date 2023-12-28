В Новосибирске новое здание лицея № 185 готово принять учеников

Новое здание лицея № 185 в Октябрьском районе Новосибирска в 2024 году откроет двери для учеников. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Четырёхэтажное здание на 975 учащихся было построено за два года на месте снесённой аварийной школы. К концу 2023-го объект на Тургенева, 84 получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Новый лицей разделён на три функциональных блока: для начальной школы, классов средней и старшей школы, а также административный блок. Кроме того, в здании предусмотрен 25-метровый бассейн на четыре дорожки.
Как сообщается, помещения лицея получились светлыми и просторными за счёт высоких, 4-метровых потолков и витражного остекления.
Ученики смогут сесть за парты этого образовательного учреждения в следующем году, уточнили в мэрии.