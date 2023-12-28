Новогодняя ночь 2023−2024 в Перми: как и где лучше провести

Представляем подробную афишу мероприятий на новогоднюю ночь 2023−2024 в Перми и рассказываем, куда сходить и где можно встретить Новый год.
Приближается один из главных и любимых праздников — Новый год. Провести новогоднюю ночь 2023−2024 в Перми можно незабываемо. Если вы не планируете встречать Новый 2024 год дома, в городе есть много вариантов как отметить праздник. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь 2023−2024 в Перми с детьми, друзьями и близкими. Представляем подробную афишу развлечений на главных локациях города.
Рестораны и клубы Перми предлагают свои программы в новогоднюю ночь 2023−2024 с праздничным ужином и шоу-программой, которая включает песни, танцы, музыку и выступления различных артистов. Некоторые рестораны и бары будут работать всю ночь и закроются лишь к утру.
В новогоднюю ночь 2022−2023 в Перми специальных праздничных мероприятий в главном ледовом городке на эспланаде не запланировано. Главный ледовый городок «Лукоморье» в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет открыт для посетителей. На видеоэкранах будут транслироваться поздравления с Новым 2024 годом и звучать музыкальное сопровождение. в целях безопасности посетителей горки в новогоднюю ночь работать не будут.
Возле Театра-Театра в Перми в новогоднюю ночь 2023−2024 будет работать центральный городской каток. Покататься на коньках на праздничном льду можно будет до четырех утра. В первый день нового года каток приведут в порядок. Он возобновит работу 2 января и будет работать с 10 до 22 часов. Напомним, что необходимо будет предварительно записать на сайте умный-спорт.рф.
Ледовые локации можно будет посетить во всех районах Перми. В праздничные дни 2023−2024 для жителей Орджоникидзевского района организуют досуговые мероприятия в парке имени Чехова. 2 января в 12:00 запланирована программа «Новогодние каникулы в парке». 3 января в саду им. Миндовского жителей Индустриального района Перми приглашают на встречу Нового 2024 года. Начало праздничных мероприятий в 15:00.
Как уехать домой на общественном транспорте в новогоднюю ночь 2023−2024 в Перми
В новогоднюю ночь 2023−2024 у жителей и гостей Перми будет возможность добраться домой не только на такси, но и на общественном транспорте. 31 декабря все маршруты общественного транспорта будут работать по графикам выходного дня. Автобусы и трамваи завершат движение с конечных остановок в 23:00. В период с 23:00 до 01:00 в работе общественного транспорта запланирован перерыв.
Транспорт возобновит движение 1 января 2024 года после 01:00 с интервалом в 30 минут до 04:00. На маршруты выйдут трамваи № 4, № 7 и № 12, автобусы — № 1, № 6, № 10, № 14, № 20, № 32, № 50, № 51, № 53, № 67, № 68 и № 77.