Новогодняя ночь 2023−2024 в Перми: как и где лучше провести

Приближается один из главных и любимых праздников — Новый год. Провести новогоднюю ночь 2023−2024 в Перми можно незабываемо. Если вы не планируете встречать Новый 2024 год дома, в городе есть много вариантов как отметить праздник. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь 2023−2024 в Перми с детьми, друзьями и близкими. Представляем подробную афишу развлечений на главных локациях города.