«Дорого-богато» или скромно — в каком городе Кубани самая красивая новогодняя ёлка

Несмотря на то, что снег в южных городах бывает нечасто, о новогоднем настроении кубанцам напоминают яркие и красочные новогодние украшения и елки. Редакция ИА KrasnodarMedia собрала новогодних красавиц из самых крупных городов Кубани и делится ими с читателями.
В Анапе в этом году горожан радует не одна елка, а целых шесть. Высота самой большой из них — 22 метра, а пяти ее «соседок» — 10 метров. Над ними установили «звездное небо», которое сияет над ними даже в облачную погоду — для этого понадобилось 6000 метров гирлянд. Это 2000 этажей.
Елочные игрушки для главной елки делали анапские ремесленники. Также важно отметить, что создавать праздничное настроение городские елки будут до 15 января.
В Геленджике главная красавица чуть ниже — 20 метров. Она состоит из 2021 веточки, которые цепляют за каркас. Ее устанавливали около 50 добровольцев и четыре автовышки. На это понадобилось три часа времени.
В первый день зимы специалисты установили и Краснодаре главный символ Нового года — 22-метровую ель. Благодаря красно-золотым игрушкам, она сияет оттенками наступающего Года Дракона.
Елку в Сочи украсили серебристыми, золотыми и красными шарами и 500 метровой гирляндой. Рядом с елью установили световую конструкцию «Сочи 2024», а неподолеку стоят снеговики и макет подарочных упаковок. Город пропитан праздничной атмосферой.
В Новороссийске установили ту же елку, что и в прошлом году. Однако в этом она гораздо пышнее, так как закупили новую, более пышную хвою. Украсили главную новогоднюю красавицу разноцветной гирляндой, а неподалеку от нее светятся цифры «2024».