«Дорого-богато» или скромно — в каком городе Кубани самая красивая новогодняя ёлка

В Анапе в этом году горожан радует не одна елка, а целых шесть. Высота самой большой из них — 22 метра, а пяти ее «соседок» — 10 метров. Над ними установили «звездное небо», которое сияет над ними даже в облачную погоду — для этого понадобилось 6000 метров гирлянд. Это 2000 этажей.