«КазАвтоЖол» обновил список закрытых из-за непогоды трасс

В Жетысуской области из-за тумана и гололеда ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке от станции Коктума до станции Достык автодороги республиканского значения «Ушарал-Достык».
Кроме того, в Актюбинской области наблюдается скопление автомобилей на нескольких участках трассы «Самара-Шымкент» и автодороге «Карабутак-Комсомол».
«На всей территории Казахстана сохраняется свое влияние антициклический циклон в виде дождя и снега. Также ожидаются метели, гололед и порывистый ветер. 29 и 30 декабря в северных и южных регионах прогнозируется сильный ветер до 30 метров в секунду», — предупредили в «КазАвтоЖол».