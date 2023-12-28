«КазАвтоЖол» обновил список закрытых из-за непогоды трасс

«На всей территории Казахстана сохраняется свое влияние антициклический циклон в виде дождя и снега. Также ожидаются метели, гололед и порывистый ветер. 29 и 30 декабря в северных и южных регионах прогнозируется сильный ветер до 30 метров в секунду», — предупредили в «КазАвтоЖол».