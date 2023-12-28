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«КазАвтоЖол» обновил список закрытых из-за непогоды трасс

В Казахстане введено ограничение движения транспорта на участке автодороги республиканского значения в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +12°

В Жетысуской области из-за тумана и гололеда ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке от станции Коктума до станции Достык автодороги республиканского значения «Ушарал-Достык».

Кроме того, в Актюбинской области наблюдается скопление автомобилей на нескольких участках трассы «Самара-Шымкент» и автодороге «Карабутак-Комсомол».

«На всей территории Казахстана сохраняется свое влияние антициклический циклон в виде дождя и снега. Также ожидаются метели, гололед и порывистый ветер. 29 и 30 декабря в северных и южных регионах прогнозируется сильный ветер до 30 метров в секунду», — предупредили в «КазАвтоЖол».