Режим повышенного готовности в Краснодаре продлили до 9 января

«Городские службы остаются в режиме функционирования “Повышенная готовность” из-за плохой погоды и в целях предупреждения ЧС и травматизма. В случае возникновения непредвиденных ситуаций ресурсоснабжающие организации готовы задействовать аварийные бригады, технику и резервные автономные источники питания», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.