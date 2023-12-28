Режим повышенного готовности в Краснодаре продлили до 9 января. Он действует в городе с 22 декабря.
«Городские службы остаются в режиме функционирования “Повышенная готовность” из-за плохой погоды и в целях предупреждения ЧС и травматизма. В случае возникновения непредвиденных ситуаций ресурсоснабжающие организации готовы задействовать аварийные бригады, технику и резервные автономные источники питания», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Уточняется, что за ситуацией на улично-дорожной сети круглосуточно следят специалисты. Также дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.