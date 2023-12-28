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Стало известно, как будут курсировать автобусы в Астане в праздники

Стало известно, как будут ходить маршрутные автобусы в Астане в предстоящие праздничные выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании CTS.
Источник: Nur.kz

График работы общественного транспорта в Астане в праздничные дни опубликован в Instagram компании CTS.

Так, согласно предоставленной компанией информации, в предстоящие праздничные выходные общественный транспорт будет работать по следующему расписанию:

30—31 декабря — автобусы курсируют по выходному расписанию (06:00 — 23:00);

1 января — с 06:00 до 10:00 утра 50% автобусов, после 10:00 — согласно расписанию в штатном режиме до 23:00;

2 января — по субботнему расписанию (06:00 — 23:00).

«С 3 по 12 января городской общественный транспорт курсирует по субботнему расписанию. С 3 января пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно утвержденному расписанию (согласно дню недели)», — сообщили в компании.