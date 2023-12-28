Стало известно, как будут курсировать автобусы в Астане в праздники

График работы общественного транспорта в Астане в праздничные дни опубликован в Instagram компании CTS.
Так, согласно предоставленной компанией информации, в предстоящие праздничные выходные общественный транспорт будет работать по следующему расписанию:
1 января — с 06:00 до 10:00 утра 50% автобусов, после 10:00 — согласно расписанию в штатном режиме до 23:00;
2 января — по субботнему расписанию (06:00 — 23:00).
«С 3 по 12 января городской общественный транспорт курсирует по субботнему расписанию. С 3 января пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно утвержденному расписанию (согласно дню недели)», — сообщили в компании.