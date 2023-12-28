В правительстве Ростовской области рассказали, можно ли девочкам носить брюки в школу

Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
Вопрос о подобных ограничениях в Ростовской области возник после сообщений подростков из других регионов страны. Школьницы и их родители из средней и восточной части России рассказывали, что в учебных заведениях девочкам запрещают носить брюки даже в холодное время года.
«Школы согласно Федеральному закону об образовании вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия и правила ее ношения и закреплять локальным нормативным актом», — рассказали в донском правительстве.
При этом школа может принять такой нормативный акт только с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии).
«Таким образом, общеобразовательная организация вправе совместно с родителями (законными представителями) и обучающимися установить школьные требования к одежде обучающихся, включая такой вид одежды для девочек, как брюки», — сообщает источник.
В пресс-центре правительства также подчеркнули, что на региональном уровне подобных ограничений нет. Требования к одежде обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций установлены постановлением Правительства Ростовской области (от 16.01.2014 № 23) в соответствии с Федеральным законом об образовании. При этом требования в одежде носят «рамочный» характер.
«Одежда обучающихся должна соответствовать гигиеническим требованиям, иметь светский характер, кроме того, определяются виды и возможный состав одежды с учетом гендерных особенностей, а также при установлении цвета одежды школьников употребляются обобщенные понятия “темный”, “светлый”, “белый”, — сказано в сообщении.