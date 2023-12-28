Жители Ростова не оценили натуральную ель в парке: депрессивная

«Новогоднее дерево выглядит весьма уныло и совсем не празднично․ Игрушки на ней блеклые и их очень мало», — пишет Privet-Rostov.ru․
Елка находится в парке Плевен, она высокая и натуральная, на ней большие разноцветные шары в умеренном количестве. Жители Дона хотят больше яркости, в соцсетях они написали, что новогоднее дерево, на их вкус, депрессивное. Ранее телеграм-канал Ксении Собчак тоже высмеял атрибут Нового года: «Какой год, такие и елочки. Ростов еще от Пригожинского бунта не отошел, кажется».
В пресс-службе городской Администрации заявили" что не имеют никакого отношения к елке, ее установил бизнесмен за свой счет.