Жители Ростова не оценили натуральную ель в парке: депрессивная

Елка находится в парке Плевен, она высокая и натуральная, на ней большие разноцветные шары в умеренном количестве. Жители Дона хотят больше яркости, в соцсетях они написали, что новогоднее дерево, на их вкус, депрессивное. Ранее телеграм-канал Ксении Собчак тоже высмеял атрибут Нового года: «Какой год, такие и елочки. Ростов еще от Пригожинского бунта не отошел, кажется».