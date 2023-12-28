Возвращаемся к ношению масок: В Молдове число заражений ковидом за неделю возросло почти на 30%

В Молдове за прошедшую неделю зарегистрировано 722 случая COVID-19, из них 187 — в приднестровском регионе. Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 выросло почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей, и за период с 18 по 24 декабря составило 24,8 случаев на 100 тыс. населения, передает IPN.