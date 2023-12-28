Возвращаемся к ношению масок: В Молдове число заражений ковидом за неделю возросло почти на 30%

В Молдове за прошедшую неделю зарегистрировано 722 случая COVID-19, из них 187 — в приднестровском регионе. Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 выросло почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей, и за период с 18 по 24 декабря составило 24,8 случаев на 100 тыс. населения, передает IPN.
В Национальном агентстве общественного здоровья уточняют, что среди детей до 14 лет зарегистрирован 71 случай COVID-19. При этом зарегистрировано три случая смерти, связанных с заражением COVID-19. Умерли двое мужчин и одна женщина в возрасте от 66 до 85 лет.
А в это время инфекционная больница им. Тома Чорбэ, которую власти намерены закрыть в центре Кишинева, переполнена больными ковидом, причем, в тяжелой форме.
За прошедшую неделю было зарегистрировано и 49 случаев сезонного гриппа, большинство из них — в Кишиневе. Большинство случаев зарегистрировано среди детей в возрасте 0−4 лет — 15 случаев, 5−14 лет — 12 случаев, людей в возрасте 30−64 лет — 12 случаев
С начала периода мониторинга, со 2 октября по 24 декабря, было зарегистрировано 85 случаев гриппа, 75 873 случая острых инфекций верхних дыхательных путей и 4495 случаев тяжелых острых респираторных инфекций.
Специалисты по-прежнему рекомендуют соблюдать меры защиты, например, держать социальную дистанцию, избегать мест скопления людей, соблюдать правила гигиены, в том числе гигиену рук, гигиену дыхательных путей. Кроме того, рекомендуется проветривать закрытые помещения, носить маски в медицинских учреждениях и обращаться к семейному врачу при первых признаках заражения COVID-19 — температура, кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, мышечные боли, насморк или заложенность носа, головная боль, озноб, чувство слабости или усталость.
«Вакцинация против SARS-CoV-2 остается самым эффективным способом избежать серьезных осложнений и смерти. Обращайтесь к семейному врачу, чтобы воспользоваться вакцинацией», — добавили в НАОЗ.