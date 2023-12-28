Власти Ростовской области изучат влияние глобального изменения климата

Власти Ростовской области изучат влияние на регион глобального изменения климата. Об этом сказано на сайте донского правительства.
В Ростовской области сформируют особый перечень уязвимых объектов, а также разработают комплекс мер адаптации экономики и социальной сферы к меняющимся погодным условиям. Также будет создан паспорт климатической безопасности региона.
Чиновники хотят понимать, какой ущерб экономике могут нанести изменения климата, и быть готовыми к таким последствиям. Но для этого ещё нужно провести дополнительные изыскания и наблюдения.
Напомним, недавно регион сковал гололёд, оставивший без света и отопления тысячи жителей донского края. А до этого Ростовскую область накрыл ураган — многие дома затопило.