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Власти Ростовской области изучат влияние глобального изменения климата

В регионе появится паспорт климатической безопасности Ростовской области.
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Источник: РИА "Новости"

Власти Ростовской области изучат влияние на регион глобального изменения климата. Об этом сказано на сайте донского правительства.

В Ростовской области сформируют особый перечень уязвимых объектов, а также разработают комплекс мер адаптации экономики и социальной сферы к меняющимся погодным условиям. Также будет создан паспорт климатической безопасности региона.

Чиновники хотят понимать, какой ущерб экономике могут нанести изменения климата, и быть готовыми к таким последствиям. Но для этого ещё нужно провести дополнительные изыскания и наблюдения.

Напомним, недавно регион сковал гололёд, оставивший без света и отопления тысячи жителей донского края. А до этого Ростовскую область накрыл ураган — многие дома затопило.