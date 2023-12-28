Рождество 2023−2024 в Перми: программа мероприятий для взрослых и детей

Представляем программу праздничных мероприятий для взрослых и детей на Рождество 2023−2024 в Перми и рассказываем, как и где лучше отметить рождественские праздники всей семьей.
Уже через несколько дней наступят длинные новогодние праздники 2023−2024. А 7 января жители Перми и Пермского края будут отмечать Рождество Христово. Для горожан подготовлена программа новогодних и рождественских мероприятий. Представляем подробную программу праздничных мероприятий для взрослых и детей на Рождество 2023−2024 в Перми и рассказываем, как и где лучше отметить рождественские праздники всей семьей.
В январские праздники 2023−2024 всей семьей можно прогуляться по территории главного ледового парка «Лукоморье» на городской эспланаде. В Рождество 7 января 7 января в центральном ледовом комплексе пройдут рождественские гуляния. Посетить их можно будет с 12:00 до 16:00.
Напомним, в этом году ледовый городок в центре Перми оформлен в духе русских народных сказок и произведений Александра Пушкина. Всего в нем располагается 15 ледовых объектов: девять горок, пять скульптур для фотографирования и одна круговая покатушка. Сфотографироваться в дни рождественских праздников можно будет на фоне скульптур сказочных скульптур. Например, рядом с «Бабой Ягой» и «Кощеем Бессмертным» или возле скульптур «Птица Сирин», «Птица Алконост» и «Птица Гамаюн».
Все горки и скульптуры подсвечены с помощью светодиодных лампочек разных цветов. В центре ледового городка установлена искусственная ель высотой 30 метров со световым куполом.
На центральном городском катке у Театра-Театра в Перми в течение двух месяцев будет проходить фестиваль зимних видов спорта. Для всех желающих организую мастер-классы по керлингу, хоккею, конькобежному спорту и фигурному катанию на коньках.
В Рождество, 7 января, на праздничном льду состоятся «Рождественские катания». А 8 января детей и взрослых ждут на семейный праздник на льду «Мы за спорт». Напомним, чтобы покататься на коньках необходимо получить QR-код, пройдя регистрацию на портале умный-спорт.рф, указав определенную дату и время катания.
Праздничные программы на Рождество 2023−2024 пройдут не только в центре Перми, но и в районах города.
Также Рождество Христово 7 января 2024 года отметят в саду имени Миндовского на улице Мира, 9 в Индустриальном районе Перми. Начало праздничных мероприятий в 15.00 часов.
Для жителей Орджоникидзевского района Перми рождественские гуляния организуют в парке имени Чехова. Здесь 7 января 2024 года в 15.00 часов пройдет концертная программа «Встреча Рождества».
До 13 января можно посетить «Дачу Деда Мороза» (0+) в Кировском районе Перми. В этом году она разместилась в отреставрированном здании «Дачи Синакевича» на улице Танцорова, 24.
Во время экскурсии гостей новой резиденции Деда Мороза ждет анимационная программа на свежем воздухе, различные конкурсы, игры, мастер-классы и фотосессия с северным оленем. Также посетители смогут побывать в доме главного волшебника страны и пообщаться с Дедом Морозом и его сказочными помощниками — Мишкой и Матрешкой. Стоимость билета — 500 рублей.
С 7 по 18 января в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» запланирована фольклорная программа «Святки» (0+). Гости побывают на вертепном представлении, примут участие в зимних народных играх, погадают и послушают былички о нечистой силе. Стоимость билетов от 450 рублей.
Музей деревянного зодчества под открытым небом расположен на живописном берегу Камы в 43 километрах от Перми. Он находится в деревне Гора в Пермском округе. Доехать можно на автобусе № 340 «Пермь — Хохловка» или на личном автомобиле по автодороге «Пермь — Ильинский».
До 13 января в Пермской краевой филармонии состоится традиционный рождественский фестиваль (6+). В программе концерты «В преддверии Рождества» (6+), «Рождество в Версале» (6+), «Новогодний джаз» (6+), «Свет Рождества» (6+) и другие. Благодаря виртуальным концертным залам присоединиться смогут жители по всему Пермскому краю.