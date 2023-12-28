Рождество 2023−2024 в Перми: программа мероприятий для взрослых и детей

Напомним, в этом году ледовый городок в центре Перми оформлен в духе русских народных сказок и произведений Александра Пушкина. Всего в нем располагается 15 ледовых объектов: девять горок, пять скульптур для фотографирования и одна круговая покатушка. Сфотографироваться в дни рождественских праздников можно будет на фоне скульптур сказочных скульптур. Например, рядом с «Бабой Ягой» и «Кощеем Бессмертным» или возле скульптур «Птица Сирин», «Птица Алконост» и «Птица Гамаюн».