В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

В частности, опубликована праздничная программа на Дворцовой площади, где пройдет мультимедийное шоу «Петербург. Было — стало — будет» и концертная программа. Также в новогоднюю ночь будут работать еще две праздничные локации: площадка у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Гуляния продлятся до 4 часов утра 1 января.