В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь, следует из материалов городского комитета по культуре.
Накануне вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщал, что власти Петербурга хотят сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными и рассматривают возможность отмены салюта.
В четверг комитет по культуре опубликовал праздничную программу в центре Петербурга в новогоднюю ночь, в которой не упоминается салют.
В частности, опубликована праздничная программа на Дворцовой площади, где пройдет мультимедийное шоу «Петербург. Было — стало — будет» и концертная программа. Также в новогоднюю ночь будут работать еще две праздничные локации: площадка у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Гуляния продлятся до 4 часов утра 1 января.
В начале декабря председатель городского комитета по культуре Федор Болтин рассказывал, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь пройдут гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте, жители и гости города увидят концертную программу и салют с пляжа Петропавловской крепости, который должен был начаться в 3 часа ночи.