Финские профсоюзы объявили о массовой двухдневной забастовке

В рамках забастовок остановят работу на заводах Neste в Порвоо и Наантали, на химпредприятиях в Уусимаа и Остроботнии. Всего в зоне Коккола работает 16 компаний на 21 производственном объекте, в том числе там находится второй по величине цинковый завод в Европе. Забастовки также окажут косвенное воздействие на компании, использующие сырье остановившихся заводов, отмечает Iltalehti.