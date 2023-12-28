Стало известно, какие вестибюли метро не будут работать в новогоднюю ночь

Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в новогоднюю и рождественскую ночи. Об этом сообщает «Петребургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской подземки.



С целью обеспечения массовых перевозок пассажиров во время новогодних праздников с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года и рождественских торжеств в ночь с 6 на 7 января 2024 года Петербургский метрополитен будет работать без перерыва. Вместе с тем, будут закрыты несколько вестибюлей, а именно: вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 2 станции «Невский проспект», вестибюль 2 станции «Проспект Славы», вестибюль 1 станции «Дунайская», вестибюль 2 станции «Зенит», а также вестибюли станций «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская», «Ладожская», «Чернышевская».