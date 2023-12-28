Диетолог Гинзбург сказал, что капуста снижает риск развития рака

Российский диетолог Михаил Гинзбург в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что капуста снижает риск развития рака.
Он отметил, что людям после 50 лет обязательно употребляться капусту самых разных видов. По его словам, все это диетические овощи. Он подчеркнул, что, помимо того, что капуста снижает риск возникновения многих видов рака, в ней содержится большое количестве витаминов, полезных веществ, антиоксидантов. Гинзбург сказал, что капуста хорошо усваивается организмом, так как в ней большое количество клетчатки.
— Любая капуста — от белокочанной до цветной — благоприятно воздействует на микробиом кишечника, формирует пищевой комок, — подчеркнул врач.
Кроме того, указанный овощ понижает уровень холестерина и сахара в организме, улучшает умственные способности. Специалист заметил, что в капусте есть аскорбиновая кислота, которая позволяет укрепить иммунитет.