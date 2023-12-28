Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники

«Билеты на пригородные поезда можно приобрести у разъездных билетных кассиров в поезде — комиссионный сбор в дни закрытия касс взиматься не будет, а также на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении “В путь — билеты на электрички”, — уточнили на предприятии.