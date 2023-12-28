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Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В период новогодних праздников некоторые пригородные железнодорожные кассы в Крыму будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымские железные дороги».
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Источник: Агентство «Москва»

По данным пресс-службы, 1 января купить билет на пригородные поезда будет нельзя на станциях Красноперекопск, Бахчисарай, Нижнегорская, Кировская, Краснофлотская, Армянск.

Станции Азовская и Багерово будут закрыты 1 и 7 января, Почтовая — с 1 по 8 января.

«Билеты на пригородные поезда можно приобрести у разъездных билетных кассиров в поезде — комиссионный сбор в дни закрытия касс взиматься не будет, а также на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении “В путь — билеты на электрички”, — уточнили на предприятии.

Пассажирам, планирующим приобретать в кассах ЮППК билеты на поезда дальнего следования, рекомендуют сделать это заранее.

С 1 января в Крыму подорожают билеты на электрички по некоторым пригородным направлениям. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория — 158 рублей. Ранее проезд стоил 127,98 рублей. От станции Анапа до станции Керчь-Южная цена поездки составит 530 рублей вместо 488,60 рублей.