Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники

По данным пресс-службы, 1 января купить билет на пригородные поезда будет нельзя на станциях Красноперекопск, Бахчисарай, Нижнегорская, Кировская, Краснофлотская, Армянск.
Станции Азовская и Багерово будут закрыты 1 и 7 января, Почтовая — с 1 по 8 января.
«Билеты на пригородные поезда можно приобрести у разъездных билетных кассиров в поезде — комиссионный сбор в дни закрытия касс взиматься не будет, а также на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении “В путь — билеты на электрички”, — уточнили на предприятии.
Пассажирам, планирующим приобретать в кассах ЮППК билеты на поезда дальнего следования, рекомендуют сделать это заранее.
С 1 января в Крыму подорожают билеты на электрички по некоторым пригородным направлениям. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория — 158 рублей. Ранее проезд стоил 127,98 рублей. От станции Анапа до станции Керчь-Южная цена поездки составит 530 рублей вместо 488,60 рублей.