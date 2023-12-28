В исторической части Самары с 29 декабря не будут продавать алкоголь

Несколько смягчает ситуацию тот факт, что запрет будет действовать не по всему областному центру, а только в его исторической части, где располагаются основные культурные заведения и места массового отдыха волжан. Не коснутся ограничения и заведений общепита, рестораны и кафе будут щедро наливать игристые напитки своим посетителям.
Обойдутся волжане и без пышных салютов. На территории Самары распоряжением главы города уже введен и будет действовать до 21 января 2024 года особый противопожарный режим. Запрещено использовать пиротехнику выше второго класса опасности (салюты, ракеты, фестивальные шары) на придомовых территориях (в том числе в садоводческих некоммерческих товариществах), около открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также в лесах и лесопарковых зонах. К первому и второму, разрешенным классам пиротехники, относятся хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны, петарды. Для «настоящих» салютов в каждом районе выделят специальные площадки, оборудованные инструкциями по использованию пиротехники и средствами пожаротушения.
Горожанам, нарушившим противопожарный режим, грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.