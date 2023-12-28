В исторической части Самары с 29 декабря не будут продавать алкоголь

Обойдутся волжане и без пышных салютов. На территории Самары распоряжением главы города уже введен и будет действовать до 21 января 2024 года особый противопожарный режим. Запрещено использовать пиротехнику выше второго класса опасности (салюты, ракеты, фестивальные шары) на придомовых территориях (в том числе в садоводческих некоммерческих товариществах), около открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также в лесах и лесопарковых зонах. К первому и второму, разрешенным классам пиротехники, относятся хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны, петарды. Для «настоящих» салютов в каждом районе выделят специальные площадки, оборудованные инструкциями по использованию пиротехники и средствами пожаротушения.