Первый в России алюминиевый мост открыли в Нижегородской области

На дороге Толоконцево — Могильцы в Нижегородской области открыли первый в России алюминиевый мост через речку Линда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мост длиной больше 70 метров имеет четыре пролета длиной 18 м каждый. Балки пролетных строений и плиты моста выполнены из алюминиевых сплавов. Общий вес конструкций составил около 200 тонн.
Балки из плит толщиной от 25 мм сначала собрали на строительной площадке, закрепили на опорах, после этого на них смонтировали металлические плиты. После чего была сделана гидроизоляция и уложено покрытие из литого асфальтобетона.
Напомним, мост построили вместо аварийного однополосного моста. Работы начались в феврале 2022 года.