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В Ростовской области на Новый год ожидаются дождь и туман

О погоде в новогоднюю ночь рассказали донские синоптики.
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 751 мм рт. ст. +12°
Новогодние елки
Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области на Новый год ожидаются дождь и туман. О погоде в главную ночь года начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала 161.RU.

Донскую столицу накроет туман, а сильных осадков не ждут. По области возможен дождь. В целом температура по региону будет от −1 (в северной части) до +4 градусов (на юге донского края). В Ростове — в диапазоне от 0 до +2ºС.

На январских выходных ожидаются дожди с мокрым снегом, а также туман и сильный ветер. Заметно потеплеет, днём столбики термометров покажут и +8, и даже +10 градусов.

«Ближе к Рождеству температура понизится и будет отрицательной как ночью, так и днём», — сообщила синоптик.

А ранее мы рассказывали, как искусственный интеллект помогает в работе климатологов.