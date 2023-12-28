В Ростовской области на Новый год ожидаются дождь и туман. О погоде в главную ночь года начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала 161.RU.
Донскую столицу накроет туман, а сильных осадков не ждут. По области возможен дождь. В целом температура по региону будет от −1 (в северной части) до +4 градусов (на юге донского края). В Ростове — в диапазоне от 0 до +2ºС.
На январских выходных ожидаются дожди с мокрым снегом, а также туман и сильный ветер. Заметно потеплеет, днём столбики термометров покажут и +8, и даже +10 градусов.
«Ближе к Рождеству температура понизится и будет отрицательной как ночью, так и днём», — сообщила синоптик.
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