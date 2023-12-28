Тепло и спорт: самые яркие даты рекордов в Петербурге за 2023 год

В каждом году есть свои важные даты, которые потом будут напоминать о нем. Редакция «МК в Питере» собрала самые интересные и необычные из них в 2023 году, чтобы развеселить читателей перед новогодними праздниками.