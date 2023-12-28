Тепло и спорт: самые яркие даты рекордов в Петербурге за 2023 год

Оказалось, что 19 января 2023 года в городе стало самым теплым в истории метеонаблюдений. Так как столбик термометра достиг +5 градусов, рекорд же до этого составлял +4,7 градуса. Он был зафиксирован в 2020 году.
Также в конце января учитель физкультуры в одной из школ Фрунзенского района Петербурга Алексей Коломин установил мировой рекорд по двойным прыжкам на скакалке за один подход. Он смог побить мировой рекорд 24 января, сделав за один подход 11,11 тысячи двойных прыжков.
В начале апреля врачи Первой детской больницы выхаживают ребенка, который родился весом всего 320 граммов. Поэтому 5 апреля малыш стал первым в Петербурге, которого врачам удалось спасти с таким экстремально низким весом.
Отметим, что именно в Северной столице установлен новый рекорд России в суточном марафонском плавании среди женщин. Юлия Шрамко из Новороссийска 3 мая преодолела 53 километра и 932 метра.
В Петербурге 12 июня был зафиксирован новый рекорд по армлифтингу. Его установил спортсмен Андрей Фокин. При собственном весе 65,75 килограмма им был поднят снаряд весом 38 килограммов — это наибольший вес, поднятый в России в данной дисциплине.
Напомним, что самый массовый забег с преодолением наибольшего количества ступеней состоялся на площадке «Лахта-Центра» 12 июня. Мировой рекорд занесли в Книгу рекордов России.
В Петербурге 23 июня установлен рекорд по суточному числу обращений к медработникам. В этот день на горячую линию поступило свыше девяти тысяч звонков. Предыдущий исторический максимум — семь тысяч обращений в день на номера 03 и 103.