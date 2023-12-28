По 50 уже не будет, а по 100 должны: в Крыму назвали рекомендованную цену на яйца

В преддверии Нового года цена на яйца по-прежнему остается одной из самых актуальных тем в Крыму. Ведь именно этот диетический продукт птицеводческой отрасли незаменим в большинстве блюд праздничного стола. Яйца идут и в выпечку, и в «Оливье», и даже в заливную рыбу. Вот только цена на них продолжает кусаться.