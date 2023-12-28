По 50 уже не будет, а по 100 должны: в Крыму назвали рекомендованную цену на яйца

— Какие они маленькие… Зато дешевле, — произносит женщина с коляской у выкладки с куриными яйцами в одном из магазинов полуострова.
На ценнике отмечено «С2». Это значит, второй сорт, яйца от молодых курочек-несушек.
— Мне кажется, вот это яйцо покрупнее… И вот это, — подходит к стойке пожилая женщина и опускает понравившиеся ей яйца в пакет. — Когда они уже подешевеют?
В преддверии Нового года цена на яйца по-прежнему остается одной из самых актуальных тем в Крыму. Ведь именно этот диетический продукт птицеводческой отрасли незаменим в большинстве блюд праздничного стола. Яйца идут и в выпечку, и в «Оливье», и даже в заливную рыбу. Вот только цена на них продолжает кусаться.
167, 200 и 230 рублей за десяток. Таких цен на яйца крымчане еще не видели. По данным Росстата, Крым стал лидером по удорожанию яиц с начала года. Рост цен за 11 месяцев составил 68%. Причем особенно сильно цены взлетели осенью. А за последний отчетный месяц стоимость десятка куриных яиц «подросла» еще на 17,7%.
СТО РУБЛЕЙ — НЕ БОЛЬШЕ.
Мониторинг цен в торговых сетях республики постоянно проводит Министерство промышленной политики. Работа не прекращается даже в предновогодние дни. Как рассказала КП-Крым замглавы ведомства Ирина Мезавцова, в целом меморандум об ограничении минимальной наценки на социально значимую продукцию соблюдают все крымские магазины и супермаркеты. Местный ритейл прозрачен и идет навстречу. В противном случае, меры воздействия будет применять уже антимонопольная служба.
Согласно договоренности, торговые сети обязаны обеспечивать наличие на прилавках куриных яиц второй категории. Именно они входят в социальную группу товаров. При этом цены на них не должны быть выше отпускных, то есть «по чем взяли — по том и продали». Фиксирована и цена за десяток, она прописана в меморандуме.
— Мы с ними договорились о наличии в торговых сетях второй категории яиц по 100 рублей за десяток. Это отпускная цена поставщика и розничная цена торговой сети. То есть наценка должна быть нулевая, — рассказала Ирина Мезавцова.
Цена 109 рублей за десяток только при наличии карточки постоянного покупателя. Юлия МАРКИНА.
В социальную группу товаров не входит отборное яйцо категории СО и СВ (высший сорт), поэтому наценка на него не контролируется.
— Но мы в любом случае просим торговые сети соблюдать меморандум на всю позицию. Яйцо очень подорожало в закупке. Сегодня я смотрела накладные в одном из крупных магазинов. Поставка из Челябинска, оптовая цена — 180 рублей за десяток, — отмечает замминистра. — Поэтому социальную цену на вторую категорию удается удерживать благодаря нашим производителям, которые согласились отпускать по себестоимости, и торговым сетям.
Между тем ранее Федеральная антимонопольная служба уличила двух крымских производителей в картельном сговоре. Ведомство сообщило, что компании допустили повышение оптово-отпускных цен на разные категории яиц до 94%.
Что касается дешевых, но более мелких яиц второй категории, то в местном Минпроме признают — их очень быстро разбирают. А в некоторых регионах ведомство даже фиксирует скупку яиц для перепродажи.
Кстати, корреспондент КП-Крым, пройдясь по магазинам, не смогла найти яйца С2 по 100 рублей. Самые дешевые, которые «смотрели» с витрины — по 109 рублей со скидочной картой постоянного покупателя (без нее — 122 рубля).
ДОМАШНИХ ЯИЦ ЖДАТЬ ДО ВЕСНЫ.
Если осенью альтернативой яйцам от птицефабрик могли стать домашние яйца, то к концу декабря на рынках их практически нет.
— Куры не несутся. Хватает только себе, — разводит руками женщина-продавец в молочном корпусе на центральном рынке Керчи.
Домашней птице, которую содержат в небольших сарайчиках, нужна постоянная температура воздуха как минимум 16 градусов тепла и 16-тичасовой световой день, объясняет председатель Ассоциации птицеводов Крыма Юрий Шерекин. Поэтому активно нестись куры начнут только к весне.
— В домашних сарайчиках сейчас очень прохладно. А в крупных птицеводческих хозяйствах для кур есть все условия. Поэтому в принципе несутся они там зимой как обычно, — отметил Юрий Шерекин.
С января по ноябрь 2023 года все виды хозяйств в Крыму, по данным Крымстата, произвели 292,1 миллион яиц. Это даже больше, чем год назад (на 4,6 миллиона штук).
Однако спрос оказался выше, чем могут предложить производители. Это признал и президент Владимир Путин, подводя итоги года. Он объяснил рост цен «сбоем в работе правительства» и пообещал, напомним, улучшение ситуации. Первые партии яиц уже поступили в страну из Азербайджана и Турции. Эксперты прогнозируют, что цены на яйца стабилизируются.
Производители в свою очередь отмечают, что яиц по 50 рублей уже не будет. Причина — подорожание кормов, комплектующих к технике, удобрений