Как будут работать аварийные службы ЖКХ в новогодние праздники 2024 в Волгограде

В новогодние праздников 2023—2024 в Волгограде все городские службы и организации сферы ЖКХ будут работать в особом режиме. Чиновники будут дежурить по графику, а аварийные и диспетчерские службы управляющих и ресурсоснабжающих организаций, Концессий тепло- и водоснабжения будут работать круглосуточно. Дорожники выйдут на уборку, как только нагрянут снегопад и гололедица. Сайт volgograd.kp.ru собрал полезные телефоны, куда звонить, если случилось ЧП, коммунальная авария, стали холодными батареи, отключили свет или воду.