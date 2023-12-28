Как будут работать аварийные службы ЖКХ в новогодние праздники 2024 в Волгограде

В новогодние праздников 2023—2024 в Волгограде все городские службы и организации сферы ЖКХ будут работать в особом режиме. Чиновники будут дежурить по графику, а аварийные и диспетчерские службы управляющих и ресурсоснабжающих организаций, Концессий тепло- и водоснабжения будут работать круглосуточно. Дорожники выйдут на уборку, как только нагрянут снегопад и гололедица. Сайт volgograd.kp.ru собрал полезные телефоны, куда звонить, если случилось ЧП, коммунальная авария, стали холодными батареи, отключили свет или воду.
Куда звонить в Волгограде, если прорвало трубу, отключили воду, нет отопления.
Если нет холодной воды или проблема с канализацией, то за это в Волгограде отвечают «Концессии водоснабжения». Если вопрос по отоплению или горячей воде — это в «Концессии теплоснабжения».
Контакт-центр компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в Волгограде в новогодние праздники 2023−2024 будет принимать звонки без выходных и перерывов на обед по номеру 8 (8442)60−66−00.
Круглосуточно работают в новогодние каникулы с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 и диспетчерские службы «Концессий теплоснабжения» в районах Волгограда:
8 (8442)59−81−19 — Тракторозаводский.
8 (8442)59−81−71 — Краснооктябрьский.
8 (8442)59−81−21 — Центральный.
8 (8442)59−81−21 — Ворошиловский.
8 (8442)59−81−24 — Дзержинский.
8 (8442)59−81−22 — Советский и Кировский.
8 (8442)59−81−27 — Красноармейский.
Центр обслуживания клиентов на улице Пархоменко, 47а в Волгограде до 9 января 2024 уйдет на каникулы. Отправить обращение можно в сервис «Электронная приемная директора» на сайте компании или через чат-бот в телеграм.
Куда звонить в Волгограде, если отключили электричество.
Если нет электричества, звоните в оперативно-диспетчерскую службу «ВМЭС» Волгограда по районам: Тракторозаводский и Краснооктябрьский — 8 (8442)29−04−55, Центральный и Дзержинский — 8 (8442)29−25−93, Ворошиловский и Советский — 8 (8442)29−25−35, Кировский, Красноармейский — 8 (8442)29−25−86.
Куда звонить в Волгограде, если случилось ЧП.
В случае ЧП в Волгограде, звоните в службу112. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы Волгограда — 8 (8442)95−95−81; телефоны Службы спасения Волгограда: 089 и 8 (8442)78−62−68.
При коммунальных проблемах — оперативно-диспетчерская служба ЖКХ Волгограда — 8 (8442)33−63−92 (круглосуточно).
Телефоны диспетчерских МБУ «ЖКХ» по районам Волгограда: Тракторозаводский — 8 (8442)70−10−26, Краснооктябрьский — 8 (8442)73−50−82; Центральный (Волгоградзеленхоз) — 8 (8442)23−13−15; Ворошиловский, Дзержинский — 8 (8442)33−63−84; Советский — 8 (8442)41−69−51; Кировский — 8 (8442)45−29−83; Красноармейский — 8 (8442)67−70−67.
Куда звонить в Волгограде, если не вывозят мусор.
Если возникли проблемы с вывозом мусора в Волгограде и области, в новогодние праздники 2024 звонки принимает региональный оператор — компания «ЭкоЦентр» — 8 (8442)230−230.
Важно: телефоны аварийно-диспетчерских служб вашей УК или ТСЖ ищите в платежке.
Желаем, чтобы Новый год у вас все же прошел без происшествий и коммунальных проблем.