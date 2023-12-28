Развожаев: судьбу штаба ЧФ в Севастополе определяет Минобороны

«Что касается дальнейшей судьбы штаба Черноморского флота, здесь, конечно, решение за Министерством обороны. Я знаю, что сейчас консультации идут. Думаю, что в ближайшее время мы об этом узнаем, когда решение будет принято», — сказал Развожаев, отвечая на вопрос журналиста.
Развожаев напомнил, что штаб ЧФ располагается в самом центре Севастополя. И произошедшее лишний раз доказывает, что решение главы государства о начале СВО было единственно верным.
Там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей из «государства 404» это не смутило… Это еще раз убеждает в том, что те цели, которые президент поставил, начиная специальную военную операцию, были абсолютно правильными.
Он отметил, что 2023 год «был действительно непростой».
«Но здесь надо отдать дань уважения мужеству севастопольцев, которых такими вещами не напугаешь, это только сплачивает город. Севастополь сегодня к этим вызовам готов. Конечно, мы в прифронтовой зоне, и самое малое, что мы можем сделать, — это поддерживать наших ребят и не падать духом», — заключил глава города.
Он также рассказал, что Севастополь ждет туристов на новогодние праздники, назвав цифры, иллюстрирующие динамику бронирования отелей в регионе.
ВСУ нанесли удар по Севастополю в днем 22 сентября, средства ПВО сбили пять ракет. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке на штаб Черноморского флота, в результате чего здание получило повреждения. В Минобороны уточнили, что один из военнослужащих пропал без вести. Атаку ВСУ на Севастополь координировали американские и британские специалисты, заявили в МИД РФ.