Главные новости к вечеру 28 декабря

Лавров: 10 дней назад тайно прошла встреча по «формуле мира»

По его словам, в ней приняли участие страны Запада и некоторые государства Глобального Юга.



Минобороны назвало число контрактников в армии

В российской армии служат по контракту более 640 тыс. человек.



Медведев назвал недекларируемую цель спецоперации

Смещение правящего на Украине «бандеровского режима» — явно не декларируемая, но важнейшая цель спецоперации.



Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова

Блокировка сайта певца Филиппа Киркорова техническая, никаких запретов на работу сайта не поступало.



Губерниев против признания Костомарова спортсменом года

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о признании Костомарова спортсменом года по данным опроса ВЦИОМ.