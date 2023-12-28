Морозы до −15 градусов ударят в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде

Новый год — семейный праздник, однако у многих нижегородцев есть традиция после курантов выходить на улицу и присоединяться к праздничным гуляниям — пускать салюты и предаваться зимним забавам. Вопреки ожиданиям, пришедшую в регион оттепель резко сменит арктический фронт, а температура воздуха упадет на 10 градусов и больше. Рассказываем, какая будет погода в Нижнем Новгороде в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года.
— Новый год на территории Нижегородской области исторически был разный — и с оттепелями и с сорокаградусными морозами, — объяснила «КП-Нижний Новгород» начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева, — в этом году после тепла в наш район распространяется воздух с Арктики. Именно поэтому в новогоднюю ночь резко похолодает до −15, а к утру можно ожидать до −20 градусов. По области столбики термометров могут опускаться даже почти до −25 градусов. Кроме того, всех нас ждет сильная гололедица.
По словам специалиста, начало нового 2024 года в целом получится морозным.
Метеоролог, доктор технических наук и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, напомнил, что еще пять-шесть дней назад синоптики предсказывали оттепели в новогоднюю ночь, однако произошли неожиданные перемены, которые можно предсказать, ориентируясь на многолетний опыт исследований.
— Когда я больше 50-ти лет назад пришел в Гидрометцентр, то у нас выделялись в коллективе опытные синоптики. Говорили, что у них интуиция, но заключалась-то она в том, что опытные синоптики помнили аналогичные события за много лет. И таким образом, казалось бы, совершенно неожиданно давали верный прогноз, — заметил Роман Вильфанд.