Морозы до −15 градусов ударят в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде

— Новый год на территории Нижегородской области исторически был разный — и с оттепелями и с сорокаградусными морозами, — объяснила «КП-Нижний Новгород» начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева, — в этом году после тепла в наш район распространяется воздух с Арктики. Именно поэтому в новогоднюю ночь резко похолодает до −15, а к утру можно ожидать до −20 градусов. По области столбики термометров могут опускаться даже почти до −25 градусов. Кроме того, всех нас ждет сильная гололедица.