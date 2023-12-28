В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«По информации Росгидрометцентра, с 09 часов 29 декабря до 21 часа 29 декабря на территории Санкт Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности из-за сильного гололеда. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега», — говорится в сообщении.
Власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.
Также осторожность просят проявлять и пешеходов.