Выезды из Астаны закрыты из-за непогоды

С 20:00, по данным АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий (осадки в виде дождя при минусовой температуре, образование гололёда) ограничено движение для общественного и грузового транспорта на участке дороги республиканского значения «Екатеринбург — Алматы», от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.