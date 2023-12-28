Прогноз погоды в Казахстане на 29 декабря

На юго-западе, в горных районах Жамбылской, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской, на горных перевалах Туркестанской, днем на севере Акмолинской, на севере, юго-востоке Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Костанайской областей, на западе, в центре области Абай, в районе Алакольских озер области Жетісу временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.