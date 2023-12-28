Прогноз погоды в Казахстане на 29 декабря

По республике ожидаются осадки, а на севере, в горных районах юга, юго-востока — сильные осадки (дождь, снег).
В республике синоптики прогнозируют туман, гололед, порывистый ветер с метелью.
На юго-западе, в горных районах Жамбылской, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской, на горных перевалах Туркестанской, днем на севере Акмолинской, на севере, юго-востоке Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Костанайской областей, на западе, в центре области Абай, в районе Алакольских озер области Жетісу временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.
В Шымкенте — переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 15−17 градусов тепла.
В Алматы — переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 градуса мороза, днем 6−8 градусов тепла.
В Астане — переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 градусов мороза, днем от одного градуса мороза до одного градуса тепла.