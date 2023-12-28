Железнодорожный транспорт сделают удобным для людей с инвалидностью

К перевозчикам железнодорожного транспорта общего и необщего пользования предъявляется требование о создании лицам с инвалидностью доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта и железнодорожному подвижном составу, информации, а также средствам связи, создании необходимых условий при оказании иных услуг, связанных с железнодорожной перевозкой.