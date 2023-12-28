Железнодорожный транспорт сделают удобным для людей с инвалидностью

Документ должен заменить текущую версию закона от 1999 года. Обсуждение продлится до 6 января.
Основные направления госполитики в сфере железнодорожного транспорта включают создание условий свободного предпринимательства и развития конкуренции, работ и услуг на железной дороге.
В законопроекте обозначается отмена госмонополии в сфере, прописаны требования, предъявляемые к новым участникам отрасли, устанавливаются охранные зоны железнодорожного транспорта и особый режим землепользования для земельных участков в их пределах.
К перевозчикам железнодорожного транспорта общего и необщего пользования предъявляется требование о создании лицам с инвалидностью доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта и железнодорожному подвижном составу, информации, а также средствам связи, создании необходимых условий при оказании иных услуг, связанных с железнодорожной перевозкой.
«Перевозчики железнодорожного транспорта общего пользования должны обеспечивать и создавать условия лицам с инвалидностью для беспрепятственного пользования железнодорожным транспортом общего пользования в международном, внутреннем и пригородном сообщениях», — говорится в документе.
Основная идея законопроекта — создание правовой среды для развития железнодорожной сети, совершенствование структуры госрегулирования и управления железнодорожным транспортом, удовлетворение потребностей государства и граждан в безопасной перевозке пассажиров и грузов.
Проект основан на постановлении президента от 10 октября 2023 года «О мерах по коренному реформированию сферы железнодорожного транспорта Республики Узбекистан».