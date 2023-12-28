В Актау ветром снесло крышу детского сада

ЧП произошло сегодня, 28 декабря, примерно в 21 час.
Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау, кровля упала на припаркованные неподалеку автомобили. Как минимум, пострадало шесть машин.
«В третьем микрорайоне города Актау в результате порывистого ветра до 16−21 м/с произошел срыв кровли детского сада “Ясин” на площади 40 кв.м. В результате было повреждено шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ДЧС.
Кроме того, очевидцы засняли видео падения елки на набережной у амфитеатра в Актау. Конструкция не выдержала порывов ветра и рухнула на землю. В отделе ЖКХ сообщили, что будут восстанавливать главный атрибут праздника только после того, как утихнет стихия.