В Актау ветром снесло крышу детского сада

Кроме того, очевидцы засняли видео падения елки на набережной у амфитеатра в Актау. Конструкция не выдержала порывов ветра и рухнула на землю. В отделе ЖКХ сообщили, что будут восстанавливать главный атрибут праздника только после того, как утихнет стихия.