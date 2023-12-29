Ледовые городки 2023−2024 в Перми: где найти, как добраться и что посмотреть

К концу декабря ледовый городок с горками возведут и в Индустриальном районе Перми. Он разместится в саду имени Миндовского на улице Мира, 9. Здесь тема русских сказок будет обыграна в объектах — покатушке для детей, зоне для фотографирования «Избушка», ледовом лабиринте и тематическом объекте «Муравейник». Елка и ледяная фотозона появится также у ДК им. Гагарина — у здания районной администрации по улице Мира, 15, и у дома народного творчества «Губерния».