Ледовые городки 2023−2024 в Перми: где найти, как добраться и что посмотреть

Приближается самый главный и любимый семейный праздник — Новый год. Большинство пермяков ждет период длинных новогодних каникул. Это повод провести праздники на свежем воздухе и всей семьей прогуляться по украшенному городу. По доброй традиции во всех районах Перми для гуляний, катаний на горках и зимних забав возводят ледовые городки 2023−2024. Подскажем вам, где найти празднично оформленные локации города, куда сходить и что посмотреть в праздничные новогодние дни 2023−2024.
Главный ледовый городок 2023−2024 в Перми
Главный ледовый городок 2022−2023 в Перми для предстоящих новогодних праздничных мероприятий традиционно разместится на площадке 68-го квартала городской эспланады. Новый 2024 год Пермь встретит с ледовым городком¸ оформленном в духе русских народных сказок и произведений Пушкина.
В нем будут 15 ледовых объектов: девять горок, пять скульптур для фотографирования и одна круговая покатушка под названием «Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой…». Ее площадь составит 42,5 на 26 метров.
Сделать сэлфи в дни новогодних праздников можно будет на фоне скульптур для фотографирования. Хотите фото со сказочными злодеями — снимайтесь рядом с «Бабой Ягой» и «Кощеем Бессмертным». Хотите запечатлеть себя возле волшебных созданий — выбирайте скульптуры «Птица Сирин», «Птица Алконост» и «Птица Гамаюн».
Все горки и скульптуры подсвечены с помощью светодиодных лампочек разных цветов. В центре ледового городка установлена искусственная ель высотой 30 метров со световым куполом. Официальное открытие ледового городка «Лукоморье» запланировано на 30 декабря.
В саму новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, масштабных праздничных мероприятий на городской эспланаде в этом году не будет. При этом ледовый городок откроют для посетителей. На видеоэкранах будут транслироваться поздравления с Новым годом и звучать музыкальное сопровождение.
Кировский район
Для жителей Кировского района Перми построят два ледовых городка. Они будут посвящены теме русских сказок. Так, в парке «Счастье есть» на улице Маршала Рыбалко, 106 уже сияет новогодняя ель с гирляндами, стоит сказочная избушка и установлены различные ледовые интерактивные зоны для детей.
На площади перед Дворцом культуры «Урал» по улице Фадеева, 7 появится новогодняя ель с гирляндой и ледовые скульптуры в виде персонажей из сказок Александра Пушкина и Петра Ершова. Это золотая рыбка, чудо-юдо рыба-кит, царевна-лебедь и другие объекты.
Также на территории района будут работать катки на стадионах «Спутник» по улице Мензелинская, 12, «Авангард» в сквере им. Невского и на лыжной базе «Прикамье» по улице Агрономическая, 23.
Индустриальный район
К концу декабря ледовый городок с горками возведут и в Индустриальном районе Перми. Он разместится в саду имени Миндовского на улице Мира, 9. Здесь тема русских сказок будет обыграна в объектах — покатушке для детей, зоне для фотографирования «Избушка», ледовом лабиринте и тематическом объекте «Муравейник». Елка и ледяная фотозона появится также у ДК им. Гагарина — у здания районной администрации по улице Мира, 15, и у дома народного творчества «Губерния».
Зарядиться праздничным настроением жители района смогут и на новогодних мероприятиях. В субботу, 30 декабря, в 16.00 часов пройдет праздничная программа для детей. 29 и 30 декабря пермяки смогут посетить новогодние мероприятия в Пермском доме народного творчества «Губерния». Вход на праздничные новогодние елки по пригласительным. Кроме того, 3 января в саду им. Миндовского жителей района приглашают на встречу Нового 2024 года. Начало — в 15:00. А 7 января в 15:00 здесь отметят Рождество Христово.
Орджоникидзевский район
Еще два ледовых городка с горками возведут в Орджоникидзевском районе Перми. На площади возле Клуба им. Златогорского на улице Трясолобова, 105 установят новогоднюю ель, ограждения «Кокошник — русская красавица», покатушку для детей, лабиринт «Царевна лебедь», чашу с надписью «Мир сказок», локация «Невод» и композиция для фото «Трон — золотая рыбка».
Территорию парка имени Чехова украсят световыми объектами. Здесь появится сказочная белочка, клочки, праздничное оформление колоннады, карета с тройкой лошадей и фотозона «Снеговики с оленем». Также в парке разместятся покатушка для детей, зона для фотографирования «Избушка», ледовый лабиринт и объект «Муравейник».
В праздничные дни 2023−2024 для жителей Орджоникидзевского района Перми организуют досуговые мероприятия. 2 января в 12:00 запланирована программа «Новогодние каникулы в парке», а 7 января в 15:00 — концертная программа «Встреча Рождества».
Мотовилихинский район
В Мотовилихинском районе Перми открыты ледовые локации новогоднего маршрута. Нынешней зимой большая часть ледовых городков украшена скульптурами героев из русских народных сказок.
В сквере имени конструктора Калачникова, расположенного в своре улиц Лебедева, Землячки и Уральской, строятся две горки, фотозона, ледовый лабиринт и светоиллюминационные олени, а также украшается живая ель. На территории УДС «Молот» гостей ждет живая ель, горка и фотозона. В микрорайоне «Вышке 2» в сквере Победы) установят горку, ледовую чашу, фотозону из льда и нарядят местную елочку. На площади «Дружба» уже установлена новогодняя украшенная ель.
Свердловский район
В Свердловском районе Перми ледовый городок открылся на площади у ДК им. Солдатова. На территории установили новогоднюю елку, а также разместили ледовые интерактивные объекты — чашу, две горки и две покатушки. Новинкой в этом году стала фотозона с фигурами Деда Мороза и Снегурочки.
Дзержинский район
Также ледовые локации появились в Дзержинском районе Перми. Они разместились на территории возле Дворца культуры железнодорожников, в сквере им. Дзержинского и возле ЖК «Боровики».
Новые Ляды
Еще один ледовый городок построят в поселке Новые Ляды — на площади перед клубом «Юбилейный» на улице Мира, 1. В 2023—2024 году ледовые локации будут посвящены русским волшебным сказкам. В городке появятся интерактивные объекты — лабиринт, ловушки, любимые детьми Дед Мороз и Снегурочка и две ледяные горки.